Fransa'da Gloria kasırgası nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi

Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesinde etkisini artırdı.

Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre İspanya'nın sınırında bulunan Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde en yüksek derece olan "kırmızı alarma" geçildi.

Bazı kentlerde etkili yağmur nedeniyle seller meydana geldiği, 1750 kişinin evinden tahliye edildiği belirtildi.

Pyrenees-Orientales Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede bin eve hala elektrik verilemediği kaydedildi.

Yetkililer, Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde öğrencilerin okula gitmemesini istedi.

İspanya'da Gloria kasırgası 9 kişinin ölümüne ve 80'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.