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Havalimanına füze

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı 6 grad füzesiyle vurduğunu açıkladı. Ateşkesin defalarca ihlal edildiğini belirten UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı. Bu arada Libya'daki Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus ve çevresinde tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacaklarını duyurdu.
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Havalimanına füze
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