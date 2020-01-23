İdlib seferberliği

İdlib'de ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları sonucu, 12 Ocak'tan bu yana 79 sivil hayatını kaybetti, 40 bine yakın kişi yerinden oldu. Savaş uçakları günlerdir, Halep'in batı kırsalındaki sivil yerleşim yerlerini bombalıyor. Dün de Rus savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 5 sivil öldü. Havadan ve karadan düzenlenen saldırılar Halep'in batısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 Numaralı Raşidin ve Halep'in güneyinde bulunan 6 numaralı Tel Eys gözlem noktalarının güvenliğini de tehdit ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Esad rejiminin garantörü olarak Rusya'nın ateşkes konusundaki taahhütlerine uymasını beklediklerini söyledi.Hava saldırılardan kaçan sivillere Türkiye yardım elini uzatmaya devam ediyor. Türkiye bölgedeki sivillerin barınma sorununa kalıcı çözüm bulmak için briket evler inşa etmeye başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda sınıra 15 binin üzerinde briket ev yapılacak.Türk Kızılayı, İdlib'e ilk etapta bin adet Acil Konaklama Evi inşa edecek.İHH Vakfı, İdlib'de çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı.İdlib'de çalışmalarına devam eden Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal da "Barınma sorunun çözümü için 300 aile için çadır kent kurulumu gerçekleştirdik. Şimdi de bin ailenin konaklayacağı acil yaşam evlere inşa ediyoruz" dedi.Deniz Feneri Derneği de İdlib'e "Deniz Feneri köyü" inşa ediyor. Dernek, ilk etapta 500 evin yapılacağını açıkladı.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise İdlib'de yaşanan insanlık dramına çare olmak için başlatılan destek kampanyasında toplanan yardımın 150 milyon lirayı geçtiğini söyledi.

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