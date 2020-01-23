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'dan Süleymani'nin halefini "tehdit eden" 'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'nin 'nin öldürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Komutanlığına getirilen Tuğgeneral 'yi "tehdit etmesini" kınadı. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, "İran rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumlayarak, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." demişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.1.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 22:20 ABONE OL
İran'dan Süleymani'nin halefini tehdit eden ABD'ye kınama

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un, "Eğer Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse (Kasım Süleymani'yle) aynı sonla karşılaşacak." ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

İran'da Kudüs Gücü Komutanlığına getirilen Tuğgeneral İsmail Kaani

"BU TEHDİT DEVLET TERÖRÜDÜR"

"Kaani'nin tehdit edilmesinin ABD'nin uyguladığı devlet terörü üzerindeki perdenin kalkması ve terörizmin resmiyet kazanması anlamına geldiğini" savunan Musevi, uluslararası kamuoyundan "devlet terörünün teşvik edilmesini kınamalarını" istedi.

Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

Bu sürecin, devam etmesi halinde er ya da geç herkesi kapsayacağını ileri süren Musevi, şunları kaydetti:

"İsrail'den sonra, devletin imkanlarını ve silahlı güçlerini terörist saldırılarda kullandığını ve gelecekte de bunu sürdüreceğini resmen ilan eden ikinci rejim ABD'dir. ABD'nin bu tür saldırılar yapacağını açıklaması zayıflık ve acizliktir. Ayrıca Amerikalı yöneticilerin içinde bulunduğu şaşkınlığın da bir göstergesidir."

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook

"VURACAĞIZ"

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, "İran rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumlayarak, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." demişti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin Irak'ta konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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İran'dan Süleymani'nin halefini "tehdit eden" ABD'ye kınama
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