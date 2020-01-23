Koronavirüs ABD ve Avustralya’ya sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü "nCoV" salgına dönüşüyor. Çin'de 444 kişiye bulaşan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan virüsün salgına dönüşmesi Çin'de tedirginliği artırıyor. Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alındı. Vuhan'da bölgeden çıkış ve giriş noktalarında sağlık taraması zorunluluğu getirildi. Ayrıca 9 milyon nüfusa sahip kentte havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatıldı ve toplu ulaşım askıya alındı.Pekin ve Şanghay kentleriyle Guangdong eyaletinde görülen virüs, ülke sınırlarını aşarak Tayland, ABD, Güney Kore ve Japonya'ya da sıçradı. Vuhan kentinden ülkedeki diğer şehirlere sıçrayan virüs şimdiye kadar Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'ye seyahat eden Vuhanlı yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını aştı. Tayland'da 3, Japonya, Güney Kore, ABD ve Avustralya'da birer kişide koronavirüsü tespit edildi.Solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşan NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor. İlk önce deniz ürünlerinden insanlara, sonrasında ise insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu belirtilen virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmuyor. Hastalığın sağlık çalışanlarına da bulaşması üzerine Dünya Sağlık Örgütü acil toplantı kararı aldı. Uzmanlar 'küresel acil durum ilanı' olasılığını görüşecek.

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