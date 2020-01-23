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Putin, Başbakanı ile görüştü

Devlet Başkanı , ’nın Beytüllahim kentinde Başbakanı ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5. Dünya Holokost Forumu’na katılmak üzere geldiği Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile bir araya gelerek ikili ilişkileri konusunda görüşme gerçekleştirdi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.1.2020 23:44 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 23:55 ABONE OL
Putin, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile görüştü

Abbas, görüşmede, "Sevgili dostum Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin davası hakkında konuşma şansını asla kaçırmayan benim ve Filistin halkının dostu" sözleriyle Putin'i memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Abbas, Rusya'nın son yıllarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel alanlardaki desteklerinden dolayı şükranlarını iletirken, Rusya'nın bölgede üstlendiği rolü de takdirle karşıladıklarını belirtti. İsrail'in Filistin topraklarında süren işgali, Amerika'nın "yüzyılın anlaşması" ve Filistin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikili görüşmenin ana başlıklarını oluşturdu.
Öte yandan Rus lider Putin, Rusya ve Filistin'in bu tarihi ilişkilerinden övgüyle bahsederek her alanda iş birliğine ve desteğe açık olduğunu dile getirdi.

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Putin, Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile görüştü
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