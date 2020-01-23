Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rejim saldırısı nedeniyle göç edenlerin sayısı 400 bini aştı

Rejim saldırısı nedeniyle göç edenlerin sayısı 400 bini aştı

’de Esad rejimi ve destekçileri tarafından İdlib ve ’in batı ve güneyindeki yerleşim alanların yönelik saldırılar nedeniyle göç kısmen de olsa devam ediyor. Son 2 günde Türkiye sınırına, 36 bin sivilin daha göç etmek zorunda kaldığı, son 2,5 ayda bu bölgeye göç edenlerin sayısının 400 bini geçtiği bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:29 ABONE OL
Rejim saldırısı nedeniyle göç edenlerin sayısı 400 bini aştı

Suriye'de Esad rejimi güçlerinin Rusya'nın da desteğiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarında olan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde, aralarında kadın ve çocuklar ile yaşlıların da bulunduğu 36 bin kişi, evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın olan güvenli bölgelere göç etti. Son 2,5 ayda göç edenlerin sayısı da 400 bini aştı.

Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve bulabildikleri kamyonetlere yanlarına alabildikleri kadar eşyalarını da alan sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı yakınlarındaki kamp bölgelerine, bazıları da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine geliyor. Yerel kaynaklar, çok yoğun olmamakla beraber İdlib bölgesindeki kampların dolu olması, yeni çadır kurulacak yer bulunamaması, altyapı eksikliği nedeniyle yer bulmakta zorluk çeken siviller, temel yaşam malzemesi de bulmakta da zorlanıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rejim saldırısı nedeniyle göç edenlerin sayısı 400 bini aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN