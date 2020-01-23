Ürdün Dışişleri Bakanı: "İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhakı iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırır"

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya konuşan Safedi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümün bölgedeki çatışmaların çözümü ve bölgede kapsamlı bir barışın tesisinin şartı olduğunu söyledi.

İsrail'in yasa dışı dayatmalarla söz konusu çözüm yollarını baltaladığını belirten Safedi, bu tür adımların insanların kabul edebileceği kalıcı bir barışı elde etme şansını öldürdüğünü ifade etti.

Safadi, adil ve kapsamlı bir barışın sağlanabilmesi için ülkesinin, Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

"İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhakı, iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırır." ifadeleriyle uyarıda bulunan Safedi, barış yolunun açık ve net olduğunu, bunun da "işgalin sona ermesinin yanı sıra iki devletli çözüm temelinde uluslararası kararlara uygun bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu" vurguladı.

21 Ocak Salı günü Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Filistin toprağı olan bölgeyi "İsrail'e ilhak edeceğini" söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını vadetmişti.