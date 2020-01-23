Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü yarasa çorbasından mı bulaştı? İşte merak edilenler…

Çin'de bulunan Pekin Üniversitesi'ndeki akademisyenler ölüm saçan Corona virüsüyle ilfgili olarak yarasa ve bunlardan üretilen çorbaların bu virüsü insanlara bulaştırdığını düşünüyor. Öte yandan Wuhan'da açık pazarlarda satılan yılanların da bu virüsü yayan canlılardan olabileceği üzerinde tartışmalar sürüyor. Öte yandan ölümcül virüse ilişkin detayları merak edenler arama motorlarında yoğun olarak Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü yarasa çorbasından mı bulaştı? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü yarasa çorbasından mı bulaştı? İşte detaylar…

YARASA ÇORBASI NEDİR? CORONA VİRÜSÜ YARASA ÇORBASINDAN MI BULAŞTI? İŞTE MERAK EDİLENLER...



YARASA ÇORBASI NEDİR?

Pek çok Asya ülkesinde, yarasa ve çorbası mutfak kültüründe yer alıyor. Çorba yarasaların bütün olarak pişirlmesiyle yapılıyor. Yarasa etinin keskin ve pek de hoş olmayan bir kokusu bulunmaktadır. Bu kötü kokunun giderilmesi için yarasalar sarmısak ve özel soslarla ıslatılıyor. Yarasalar sadece çorba için kullanılmıyor. Daha sonra kızartılarak masaya özel soslarla beraber ayrıca da servis ediliyor...

CORONA VİRÜSÜ YARASA ÇORBASINDAN MI BULAŞTI?

Çin'de şu ana kadar 17 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsünün yayılmasında etkili olan faktörlerden birinin Çin'de sıkça tüketilen yarasa çorbası olabileceği ileri sürüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

Öte yandan virüsün saptandığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Wuhan'da otobüs, metro, feribot ile hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri durdu.