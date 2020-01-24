SON DAKİKA: Cinsel saldırı davasında ünlü oyuncu ağlayarak ifade verdi:Yatak odama girdiğinde...

New York'taki tecavüz davasından son dakik haberi geldi. Manhattan Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada gözyaşları içinde ifade veren mağdurlardan Annabella Sciorra, yaşadığı dehşetin detaylarını anlattı. New York'un Manhattan bölgesindeki dairesine gittikten sonra, yapımcı Weinstein'in onu yatak odasına götürdüğünü, yatağa yatmaya zorladığını ve direnmesine rağmen cinsel saldırıda bulduğunu söyledi.

TECAVÜZ ANINI ANLATIRKEN SÖZLERİNİ TAMAMLAYAMADI

Annabella Sciorra, "Sadece, onu kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum, engel olamadım ve üstüme çıkarak bana tecavüz etti" dedi ve sözlerini tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu. Bu ifadenin ardından mahkeme salonu buz kesti. Birçok cinsel taciz olayının şüphelisi olan yapımcı Weinstein'in saldırıda bulunduğu kadın oyuncular arasından, ilk defa bir mağdurun bu kadar ayrıntılı bir ifade verdiği belirtildi.