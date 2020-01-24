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SON DAKİKA: davasında ünlü oyuncu ağlayarak ifade verdi:Yatak odama girdiğinde...

Dünyanın konuştuğu davası ile ilgili son dakika haberi geldi. Dün ’ta görülen davada, ünlü yapımcının cinsel saldırısına uğrayan oyuncu Annabella Sciorra kan donduran ifadeler verdi. ’ta bir partide tanışan ünlü genç yapımcı ile geleceğin oyuncusu genç kadın, ilişkilerine uzun yıllar devam ettiler. Genç oyuncu, Harwey Weinstein’in, sapkın düşüncelerini fark ettiğinde, artık çok geçti. Manhattan’daki evine girdikten sonra Weinstein de kadının arkasından gelerek eve girdi ve o zamanlar henüz genç yaşlarda olan kadın dehşeti yaşadı. İşte son dakika haberinin kan donduran detayları…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 08:54 ABONE OL
SON DAKİKA: Cinsel saldırı davasında ünlü oyuncu ağlayarak ifade verdi:Yatak odama girdiğinde...

New York'taki tecavüz davasından son dakik haberi geldi. Manhattan Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada gözyaşları içinde ifade veren mağdurlardan Annabella Sciorra, yaşadığı dehşetin detaylarını anlattı. New York'un Manhattan bölgesindeki dairesine gittikten sonra, yapımcı Weinstein'in onu yatak odasına götürdüğünü, yatağa yatmaya zorladığını ve direnmesine rağmen cinsel saldırıda bulduğunu söyledi.

TECAVÜZ ANINI ANLATIRKEN SÖZLERİNİ TAMAMLAYAMADI

Annabella Sciorra, "Sadece, onu kendimden uzaklaştırmaya çalışıyordum, engel olamadım ve üstüme çıkarak bana tecavüz etti" dedi ve sözlerini tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu. Bu ifadenin ardından mahkeme salonu buz kesti. Birçok cinsel taciz olayının şüphelisi olan yapımcı Weinstein'in saldırıda bulunduğu kadın oyuncular arasından, ilk defa bir mağdurun bu kadar ayrıntılı bir ifade verdiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Cinsel saldırı davasında ünlü oyuncu ağlayarak ifade verdi:Yatak odama girdiğinde...
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