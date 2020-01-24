Filistinli gruplar "Yüzyılın Anlaşması" planını reddettiklerini yineledi

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hasayine, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Filistin meselesine çözüm aradığını ileri sürerek dünyayı aldatıyor. ABD yönetimi, Filistin'e ait topraklar ile kutsal alanların yağmalanmasını ve işgal edilmesini meşru gösteren bir korsan mantığıyla hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Hasayine açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği plan, Filistin halkının haklarının çalınması ve yağmalanmasının yanı sıra kutsal mekanların Yahudileştirilmesi ve Filistin topraklarına el konulmasını sağlıyor."

ÜRDÜN'DEN İSRAİL'E UYARI: İŞGALE SON VER

"YÜZYILIN ANLAŞMASI PLANI, TARİHİ GERÇEKLERİ DEĞİŞTİREMEYECEK"

Hamas da yazılı bir açıklama yayımlayarak "Yüzyılın Anlaşması" planını reddettiğini yineledi.

Filistin halkının, gasp edilen tüm haklarını alıncaya kadar mücadelesine devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın toprak ve kutsallarına yapılacak herhangi bir ihlal girişimine, İslam ümmeti ve özgür halkımız tarafından güçlü bir karşılık verilecektir. İşgal liderlerini yanlış hesaplara karşı uyarıyoruz. ABD'nin vaatleri ve Yüzyılın Anlaşması planı tarihi gerçekleri hiçbir şekilde değiştiremeyecek."

AMAÇ İSRAİL'E DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAMAK

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Yüzyılın Anlaşması" planının ABD'nin İsrail'e verdiği tam destek sayesinde bir yılı aşkın süredir pratikte uygulandığı belirtildi.

Söz konusu planının detayları duyurularak işgalci İsrail'e daha fazla kazanç sağlamanın amaçlandığı ifade edilen açıklamada, yapılanın daha fazla propaganda ve meşrulaştırma çabası olduğu kaydedildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a 28 Ocak Salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

Trump, "Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu." demişti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de bir yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.