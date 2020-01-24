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Pakistanlı Hulk olarak bilinen kendisine eş arıyor! Arbab Khizer Hayat kimdir ve kaç kilo? İşte bilgiler

Pakistanlı Hulk olarak bilinen 444 kilogram ağırlığındaki , hem Pakistan hem de dünya gündemine oturdu. Bunun nedeni, Pakistan’da boy ve kilo ortalamasının düşük olması nedeniyle Arbab Khizer’in kendine evlenecek eş bulamaması. Öyle ki, birçok platformda duyuru yapan Kizer, evlenmek için kadın aradığını, ancak bu kadının bazı şartlara uyması gerektiğini söyledi. Peki, ’de de en çok konuşulanlar arasına giren Pakistanlı Hayat kimdir?

Giriş Tarihi: 24.1.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 14:59 ABONE OL
Pakistanlı Hulk olarak bilinen Arbab Khizer Hayat kendisine eş arıyor! Arbab Khizer Hayat kimdir ve kaç kilo? İşte bilgiler

Pakistanlı Hulk olarak bilinen devasa bir adam Arbab Khizer Hayat… Eskiden sadece Pakistan'da popülerdi ve çok az sayıda kişi onu tanıyordu. Ancak yaşadığı sorunun dünya basınına taşınmasının ardından tanımayan kalmadı. Pakistanlı Hulk, evlenmek için eş aradığını duyurdu. Ancak eş bulması şimdilik imkansız gibi gözüküyor. Çünkü eşinde aradığı şartlar oldukça ilginç. Özellikle ağırlık, boy ve aradığı aşçılık özellikleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki, Pakistanlı Hulk Arbab Khizer kimdir?

İŞTE ARADIĞI İLGİNÇ ŞARTLAR!

Pakistanlı Hulk Arab Kizer, sabahları 36 yumurta ile yapılmış omletten oluşan bir kahvaltı da dahil olmak üzere, günlük 10.000 kalorilik beslenme ihtiyacını karşılayacak bir kadın aradığını söyledi. Aradığı kadının en az 100 kilo olmasını istiyor.

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Pakistanlı Hulk olarak bilinen Arbab Khizer Hayat kendisine eş arıyor! Arbab Khizer Hayat kimdir ve kaç kilo? İşte bilgiler
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