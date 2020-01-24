Suudi Arabistan hack’lemeden haberdarmış

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ABD'nin Wall Street Journal gazetesine konuşan adları açıklanmayan Suudi yetkililer, Jeff Bezos'un telefonun hack'lenmesine ilişkin planlardan haberdar olduklarını söyledi. Yetkililer, hack'leme operasyonunu Veliaht Prens'in eski danışmanı ve eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'nin organize ettiğini, bunun gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğunu öne sürdü. 1 Mayıs 2018'de Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasının Bezos'un kişisel telefonunu hacklemek için kullanıldığını belirlenmişti.