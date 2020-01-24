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Uçuşlarda virüsü teyakkuzu

Virüs salgını nedeniyle toplanan , ’e ait bir havayolu firmasının haftada üç gün düzenlediği Vuhan-İstanbul uçak seferlerini durdurma kararı aldı

GÜL KİREKLO Dünya
Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Uçuşlarda Çin virüsü teyakkuzu
Gizemli Çin virüsü ile ilgili Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul uçak seferleri durduruldu. Ayrıca Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de görülen "koronavirüs" dolayısıyla bakanlık bünyesindeki Bilim Kurulu'nun toplandığı hatırlatıldı.

TERMAL KAMERALAR DEVREDE
Açıklamada, toplantıda Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrolü önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir hava yolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır."
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Uçuşlarda Çin virüsü teyakkuzu
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