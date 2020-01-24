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Vatandaşlık için ’de doğuma vize engeli

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
ABD, genellikle doğum turizmi amacıyla kullanılan "geçici ziyaretçi vizesi" B-1/B-2'yi vermeyi durdurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020'den başlamak üzere Dışişleri Bakanlığı, Amerikan topraklarında doğum yapmak suretiyle çocuklarına otomatik ve kalıcı bir şekilde ABD vatandaşlığı almak amacıyla yapılan doğum turizmine yönelik geçici ziyaretçi vizelerini (B-1/B2) artık vermeyecek" denildi. Açıklamada söz konusu düzenlemenin ulusal ve kamu güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.
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Vatandaşlık için ABD’de doğuma vize engeli
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