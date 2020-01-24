“Vuhan’daki Türkler virüsten etkilenmedi”

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninPekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentinde 120 civarında Türk'ün yaşadığını açıkladı. Önen,"Bu vatandaşlarımızın birçoğuna, konsolosluk kayıtlarını yaptıran vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Çin'de malum, bu dönem yeni yıl tatili başladığı için bu vatandaşlarımızın birçoğunun Vuhan dışında, Türkiye'de olduğunu tespit ettik. Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim" diye konuştu.