Yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü

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Avustralya'daaylardır devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken alevleri söndürmek için havalanan bir uçak düştü. Yeni Güney Galler Eyaletindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçağı ile kalkışından kısa bir süre sonra irtibat koptu. Uçağın düştüğünü belirten yetkililer, uçakta bulunan 3 Amerikalı personelin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülkede, geçen yıl eylül ayında başlayan ve hala devam eden yangınlarla mücadelede 1700'den fazla personel ve gönüllü görev alıyor. Bölgedeki rüzgar ve sıcak hava yangınla mücadeleyi zorlaştırmaya devam ediyor.