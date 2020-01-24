Yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan'da yaşayan Türkler de tedirgin

Çin genelinde Hubey başta olmak üzere birçok eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgede 830 kişiye bulaşan ve 25 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ülke sınırlarını aşarak başka yerlerde de görülmeye başlandı.

Enfekte olanların ya Vuhan'da yaşayan ya da bir şekilde burada bulunan kişiler olduğundan yola çıkan Çin hükümeti virüsün başka yerlere yayılımını önlemek amacıyla kentte toplu ulaşım hizmetleriyle bölgeye giriş çıkışların durdurulması uygulamasını başlattı.

Kentte otobüs, taksi hizmeti, metro seferleri durdurulurken bölgeye girişler yasaklandı, çıkışlar ise özel durumlara bağlandı.

Dünyada eşine az rastlanan bu uygulama, Vuhan'dan sonra aynı eyaletteki Huanggang ve Icou kentleriyle civar ilçelere de genişledi.

Halkın marketlere akın ettiği ve ulaşımın tamamen durduğu kentte yaşayan Türk vatandaşları, AA muhabirine Vuhan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

- Halka "stok yapın" talimatı

İngilizce öğretmeni Burcu Öner, kentte mevcut önlemlerin alınmasının ardından sabah saatlerinde halka stok yapmaları talimatının verildiğini dile getirdi.

Kentteki marketlerin yerel saatle 17.00'den itibaren kapanacağının kendilerine bildirildiğini kaydeden Öner, "Kentte su siparişleri bile durdurulmuş durumdaydı. Marketlerden alabildiğimiz kadar su almaya çalıştık. An itibarıyla halk, Çin devleti ne derse onu uygulamaya çalışıyor. Bir hafta süre verildi." ifadelerini kullandı.

Öner, halkın mevcut önlemlerin bir hafta sonra sona ermesini umduğunu belirterek, "Karantina ortamı daha uzun sürerse 'insanlar kendi yöntemleriyle Vuhan şehrinden kaçmaya çalışacaklar' diye düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Kentteki mevcut ortamının halkı marketlere sürüklediğini vurgulayan Öner, burada yaşayanların yoğun alışverişler sonrası boşalan marketlerden bir başkasına koşarak gittiğini söyledi.

- "Bugünden itibaren bir şeyler almak gayet zor"

Kentte yüksek lisans öğrencisi Hasan Topal da Vuhan'ın kentin dışarıdan izole bir görünümüne geçmesin ilişkin, "Genel olarak şu anda dışarı çıkmamaya çalıyorum. Dün yapılan bildirimden dolayı alışverişimin bir kısmını bugün yaptım. Bir hafta boyunca beni idare eder diye düşünüyorum. Buradaki 10 kadar Türk ile iletişim halindeyim." diye konuştu.

Vuhan'da yerel hükümetin halka "maske takın" çağrısı sonrası yüzde 95'lere ulaşan maske takma durumuna ilişkin, "Dışarı çıktığımızda sağlık açısından gözlük takmaya çalışıyorum, maskeyi sürekli takıyorum." diyen Topal, kentte otobüs, metro ve tren dahil olmak üzere tüm toplu ulaşımın durdurulduğunu anımsattı.

Topal, kentteki mevcut durumun bitişi için herhangi bir tarih öngörülmediğine işaret ederek, "Halkta bir tedirginlik var. Bazı insanlar aşırı tepki gösterip (marketlere) saldırı durumuna geçti." dedi.

Kentte hayatın durma noktasına gelmesi sonrası ilk başta market fiyatlarının zamlandığını ancak hükümetin müdahalesi sonrası bunun düzeltildiğini anlatan Topal, "Alışveriş olarak da bayramdan dolayı sıkıntı vardı. Çoğu yer boşaldı. Bugünden itibaren bir şeyler almak gayet zor. Yakın çevremdeki bütün iş yerleri tatile girdi. Marketlerin tamamı faal değil. Bir kısmı açık, bir kısmı tatile girdi." diye konuştu.

Vuhan'da alınan son önlemler sonrası ilaç ve tıbbi cihazlara olan talep, ülkenin sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Ulaşımın durduğu giriş çıkışların kapatılması uygulamasının kentte salgını önleyip önlemeyeceği sorusunun yanıtını zaman gösterecek. Diğer yandan bu tür bir uygulamanın halk içindeki tedirginliği hangi boyutlara taşıyacağı ise bilinmiyor.

Hubey eyaletindeki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.