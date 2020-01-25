13 kentte 41 milyon kişi tecrit altında

UHAN'DA

Çin'de karantinaya alınan kent sayısı 13'e yükseldi. Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan'da toplamda 41 milyonluk bir nüfus tecrit altına alınmış oldu.Çin Maliye Bakanlığı, virüsle mücadele için 144 milyon dolar tahsis etti. Çin Seddi'nin bir bölümünü ziyaretlere kapatıldı. Yine bir çok turistik mekan ile eğlence merkezleri ve Şanghay'daki Disneyland kapılarını kapattı. Petrol ofisi, hastane, eczane ve marketler hariç iş yerleri çalışmalarına ara verdi. Tüm okulların açılış tarihi ertelenirken, polis ve askerlerin izinleri iptal edildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası alanda acil durum ilan edilmesine henüz gerek duyulmadığını açıkladı. Komite Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus virüsün insandan insana geçtiği konusunda bir kanıt bulunmadığını, acil durum ilan edilmediğini ifade etti. Öte yandan virüse karşı hazirana kadar ilaç geliştirme için çalışmalara başlandı.Çin'in Vuhan kentinde İngilizce öğretmeni olan Burcu Öner, "Kentte su siparişleri bile durdurulmuş durumdaydı. Marketlerden alabildiğimiz kadar su aldık. Karantina ortamı uzun sürerse insanlar Vuhan'dan kaçmaya çalışacaktır" dedi. Yüksek lisans öğrencisi Hasan Topali ise "Dışarıda gözlük ve maske takıyorum. Halkta bir tedirginlik var. Bazı insanlar aşırı tepki gösterip (marketlere) saldırı durumuna geçti" diye konuştu.Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları virüsün mikroskopla çekilen karelerini yayımladı. Genetik yapısı, SARS (akut solunum yolu sendromu) ve MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ile benzeşiyor. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş, ardından kuru öksürük görülüyor. Nefes darlığı ve zatürre gibi hastalıklar ortaya çıkıyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.Vuhan kentine virüsle mücadele için bir haftada tamamlanacak şekilde bin yataklı hastane inşa ediliyor. Ayrıca salgının izinin sürülmesi için 14 uzmandan oluşan bir ekip kuruldu.