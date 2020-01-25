Almanya’da kıskançlık faciası: 6 ölü

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Almanya'nınBaden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde yaşanan silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının bir terör saldırısı olmadığı, kişisel bir tartışmanın akabinde yaşandığı kaydedildi. Bazı kaynaklar ise olayın bir apartman dairesinde yaşandığını ve aile içi kıskançlık meslesinden çıktığını ileri sürdü.