Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Almanya’da kıskançlık faciası: 6 ölü

’da kıskançlık faciası: 6 ölü

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde yaşanan silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının bir terör saldırısı olmadığı, kişisel bir tartışmanın akabinde yaşandığı kaydedildi. Bazı kaynaklar ise olayın bir apartman dairesinde yaşandığını ve aile içi kıskançlık meslesinden çıktığını ileri sürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da kıskançlık faciası: 6 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN