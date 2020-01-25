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'den 'ye taziye ve destek mesajı

'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Genel Sekreteri , yaralılara da acil şifa diledi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.1.2020 05:06 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 05:21 ABONE OL
Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

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Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı
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