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ve 'den depremi için Türkiye'ye taziye mesajı

ve 'den 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen nedeniyle taziye ve destek mesajları geldi

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.1.2020 04:55 ABONE OL
Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim'in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın, Türkiye hükümetinin ve halkının acılarını paylaştığı aktarıldı.

Gazze'deki Hamas Hareketinden yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladığı mesajında depremde ölenler için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifa dileklerini iletti.

Heniyye'nin, Türkiye'nin her türlü kötülükten korunması, istikrar ve güvenlik içinde olması için dua ettiği kaydedildi.

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Irak ve Gazze'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye mesajı
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