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Kanada'dan depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.1.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 10:40 ABONE OL
Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı

Başbakan Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau'nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, "Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." dedi.

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Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı
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