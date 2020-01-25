Myanmar'da Arakanlı Müslümanların köyüne top mermisi atıldı: 2 ölü

Milletvekili Aung Thaung Shwe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buthidaung İlçesindeki Kin Taung Köyü'ndeki iki evin iki top mermisiyle doğrudan vurulduğunu söyledi.

Top mermileri nedeniyle 18 ve 28 yaşlarındaki iki kadının hayatını kaybettiğini belirten Shwe, 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Arakan bölgesel hükümetinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, mermilerin askeriyenin yakınlardaki bir taburdan atıldığına inandığını söyledi.

Yetkili, bu olayın ordunun, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alması kararını tanımadıklarının açık bir mesaj olduğunu vurguladı.

Hükümetin orduyu kontrol edemediğinin altını çizen yetkili, UAD'nin kararını nasıl uygulayacağının merak konusu olduğunu aktardı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada, perşembe günü Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.