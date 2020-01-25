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Haberi: 'de doktor koronavirüs nedeniyle öldü!

'den gelen haberi dehşete düşürdü. Daily Mirror gazetesinin haberine göre 16 Ocak tarihinde zatürre benzeri belirtiler gösteren doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 41 kişinin ölümüne sebep olan virüs nedeniyle, Hong Kong'da acil durum ilan edildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Avustralya'da dört vaka tespit edildi. Ünlü kahva zinciri de Hubey eyaletindeki tüm şubelerini bir hafta boyunca kapatma kararı aldı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.1.2020 00:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Çin'de doktor koronavirüs nedeniyle öldü!

Gelen haberine göre, doktor Liang Wudong, 16 Ocak tarihinde zatürre benzeri belirtiler göstermeye başlayarak hastaneye başvurmuştu. Tedavi için başka bir hastaneye transfer edilen doktor, bu sabah hastaneye hayatını kaybetti.

Hubey'de yaşayan 62 yaşındaki Liang Wudong, iki gün boyunca hastanede kalarak tedavi gördü ancak bu sabah hayatını kaybetti.

Doktor Wudong, geçtiğimzi haziran ayında emekli olmuştu. Wuhan Evening Post gazetisinin haberine göre, doktorun detaylı muayenesi, göğüs bölgesinde enfeksiyon olduğunu gözler önüne serdi.

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Son Dakika Haberi: Çin'de doktor koronavirüs nedeniyle öldü!
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