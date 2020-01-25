Son Dakika Haberi: Çin'de doktor koronavirüs nedeniyle öldü!

Gelen son dakika haberine göre, doktor Liang Wudong, 16 Ocak tarihinde zatürre benzeri belirtiler göstermeye başlayarak hastaneye başvurmuştu. Tedavi için başka bir hastaneye transfer edilen doktor, bu sabah hastaneye hayatını kaybetti.

Hubey'de yaşayan 62 yaşındaki Liang Wudong, iki gün boyunca hastanede kalarak tedavi gördü ancak bu sabah hayatını kaybetti.

Doktor Wudong, geçtiğimzi haziran ayında emekli olmuştu. Wuhan Evening Post gazetisinin haberine göre, doktorun detaylı muayenesi, göğüs bölgesinde enfeksiyon olduğunu gözler önüne serdi.