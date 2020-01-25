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’nin onardığı camide ilk cuma namazı kılındı

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Türkiye’nin onardığı camide ilk cuma namazı kılındı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bab Ulu Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 15 milyon lira harcanarak restore edilen Bab Ulu Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına halk büyük ilgi gösterdi. 1,5 yıl süren tadilat çalışmalarında caminin kubbeleri, sütunları, minaresi ve duvarları aslına uygun olarak restore edildi. "El-Camiu'l-Kebir" olarak bilinen tarihi camiye güvenlik kamerası, ısıtma cihazları, ışıklandırma ve ses sistemi yerleştirildi. Turkuvaz renkli halılar döşendi.
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Türkiye’nin onardığı camide ilk cuma namazı kılındı
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