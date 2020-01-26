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'de vakalarının sayısı 5'e yükseldi!

İlk olarak 'in kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nVoC), dünya üzerinde çeşitli ülkelerde görülmeye ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son olarak gelen haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi. İşte tüm detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 02:21 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 02:22 ABONE OL
ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi!

ABD'de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) tespit edilen kişilerin sayısı 5'e yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, California ve Arizona eyaletlerinde 3 kişide daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Vakanın görüldüğü 3 kişinin de daha önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.

ABD'de görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 5'e yükselmiş oldu.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında şimdiye kadar 56 kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenenlerin sayısı ise neredeyse 2 bine ulaştı.

ABD'de 5 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'daki bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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ABD'de yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi!
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