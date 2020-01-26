BM’den İdlib ve Libya çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'nin İdlib ili ve Libya'daki sivillere insani yardım ulaştırmakta çok zorlandıklarını vurgulayarak, uluslararası topluma her iki ülkede de 'siyasi bir çözüm' çağrısında bulundu. 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için Davos'ta bulunan Grandi, İdlib ve Libya'daki insani duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İdlib'de insani durum ve (sivillerin) hızla yerinden edilmesinden oldukça endişeliyiz " diyen Grandi, 9 yıldır süren Suriye iç savaşında İdlib'deki durumun sürekli yaşandığına dikkati çekti. Grandi, "Bizim pozisyonumuz net. Suriye'deki bu en son çatışma bölgesinde siyasi bir çözüm ve barışçıl bir yol bulunmalı. Böylelikle çaresizlik içinde yerinden edilen insanlar evlerine geri dönebilir " dedi. Türkiye'nin Suriyeli sivillere yönelik politikasına övgüde bulunan Grandi, "Suriye'deki çatışmalardan sığınacak ve güvenli bir yer arayan siviller için Türkiye elbette çok cömert bir ev sahibi. Fakat bu yükün ağır olduğunu kabul ediyoruz " dedi.Suriye genelindeki çatışmaların sona erdirilmesi için bir çıkış yolunun bulunması gerektiğinin altını çizen Grandi, "Devletlerin bir araya gelmesiyle diyalog halinde siyasi bir çözüm bulunmadan insani durum çözüme kavuşturulamayacak" değerlendirmesinde bulundu. Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 aydır devam eden çatışmaları ile ilgili soruya ise Grandi, "Libya bizim için zor yerlerden biri " yanıtını verdi. Berlin Konferansı'nı takip ettikleri bilgisini paylaşan Grandi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm liderler oradaydı. Ama sürecin yavaş olduğunu biliyoruz. Uluslararası toplumun Libya'daki birileri aracılığıyla birbirleriyle savaşmak yerine, bir araya gelerek çözüm bulmasını umuyoruz" dedi.

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