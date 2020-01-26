Bolivya, Küba ile diplomatik ilişkileri kesti

olivya'da

BUGÜN NELER OLDU

Jeanine Anez'in liderliğini ettiği geçici hükümet, Küba ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Bolivya Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, düzenlediği basın toplantısında, Bolivya'nın Küba ile ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Nunez, "Bu karar, (Küba) Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın yakın zamanda yaptığı kabul edilmez açıklamaları ve Küba'nın, Bolivya yasal hükümetine karşı yaptığı sürekli düşmanlığı ve devamlı saldırıları nedeniyle alınmıştır " ifadelerini kullandı. İstifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararı kınadığını belirtti.