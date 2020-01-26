Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Bolivya, Küba ile diplomatik ilişkileri kesti

Bolivya, ile diplomatik ilişkileri kesti

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Bolivya'da Jeanine Anez'in liderliğini ettiği geçici hükümet, Küba ile diplomatik ilişkileri askıya aldı. Bolivya Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, düzenlediği basın toplantısında, Bolivya'nın Küba ile ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Nunez, "Bu karar, (Küba) Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın yakın zamanda yaptığı kabul edilmez açıklamaları ve Küba'nın, Bolivya yasal hükümetine karşı yaptığı sürekli düşmanlığı ve devamlı saldırıları nedeniyle alınmıştır " ifadelerini kullandı. İstifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Küba ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kararı kınadığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolivya, Küba ile diplomatik ilişkileri kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN