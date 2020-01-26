Çin bir haftada hastane yapacak

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Çin'in Vuhan şehrinde koronavirüsünden etkilenen kişileri tedavi etmek için 25 bin metrekarelik bir alan üzerine bin yataklı hastane inşa edilmeye başlandı.Sadece virüs kapan hastaların tedavi edileceği hastanenin tüm tıbbı donanımlarının da yerleştirilerek en geç 3 Şubat'ta hizmet vermeye başlayacak şekilde tamamlanması planlanıyor. Hastanenin yapılacağı alanda 35 kazıcı ve 10 buldozer çalışmalara başladı. Yetkililer, hastanenin 2002'de 800 kişinin öldüğü SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi'nin yakınında inşa edileceğini söyledi. Hastanenin işlevi bittikten sonra yıkılacağı belirtildi.