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’den yeni bir zorbalık daha

, eski Müftüsü ve halihazırda İmam Hatibi olan 'nin Harem-i Şerif'e girişini yasakladı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
İsrail’den yeni bir zorbalık daha

İsrail güçleri, gece yarısı Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenledi. Ekipler, Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verildiğini gösteren yazıyı iletti ve ifadeye çağırdı. Pazar günü, Doğu Kudüs'te İsrail polisine ait bir merkezde ifade veren Şeyh Sabri'ye "cuma hutbesinde provokasyon" yaptığı iddiasıyla 1 hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verilmişti. Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti. Şeyh Sabri, önceki gün cuma namazı öncesi İsrail polisinin koyduğu bir haftalık giriş yasağını delerek, Filistinlilerin omuzları üstünde Mescid-i Aksa'ya girmişti.



Öte yandan İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Filistinli yetkililerin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan din adamlarıyla bir araya geldi. Charles, Filistin halkının özgürlük, adalet ve eşitlikten faydalanmasını arzuladığını söyledi.

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İsrail’den yeni bir zorbalık daha
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