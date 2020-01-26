Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kerkük'te düzenlenen operasyonunda 2 kişi yakalandı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.1.2020 18:05 ABONE OL
Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kerkük Polis Müdürlüğü Korya Karakolundan Nejden Vindavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine düzenlenen kent merkezinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin yakalandığını söyledi.

Teröristlerin ihbar edilmesinde bölge halkının önemli rol oynadığını dile getiren Vindavi, yakalananların, yıllardır kent merkezinde uyuyan hücre yapılanmasından olduklarını ve terör suçlarından arananlar listesinde olduklarını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerkük'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN