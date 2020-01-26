Koronavirüs Avrupa’ya ulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından etkilenenlerin sayısı, 237'sinin durumu ağır olmak üzere bin 287'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 41 oldu. Hayatını kaybedenlerin 39'u Hubey eyaletinden, diğer ikisi de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu. Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965'e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi. Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.

Çin dışında Hong Kong'da 5, Makau'da 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore'de 2, ABD'de 2, Singapur'da 3, Nepal'de 1 vaka tespit edildi. Japonya'dakilerden 1, Tayland'daki vakalardan 2'si iyileşti.

İşte ölümcül Corona virüsünün görüntüsü!

Fransa'da da 3 kişide koronovirüs tespit edildi. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Avrupa'da ilk defa Fransa'da koronavirüse rastlandığını açıkladı. Buzyn, 2 kişinin başkent Paris'te, bir kişinin de ülkenin Bordeaux şehrinde hastaneye kaldırıldığını söyledi. Buzyn, hastalardan birinin 48 yaşında olduğunu, iki gün önce Çin'den döndüğünü ve seyahati sırasında Vuhan'a da uğradığını söyledi.

Öte yandan Malezya'nın Johor eyaletinde yeni tip koronavirüs şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alınan 8 Çinli turistten 3'ünde pozitiflik saptandı. Malezya Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmed, koronavirüs tespit edilenlerin, pazartesi günü Singapur'da bu virüsü taşıdığı saptanan 66 yaşındaki Çinli'nin 65 yaşındaki eşi ile 2 ve 11 yaşlarındaki 2 torunu olduğunu söyledi.



MÜHÜRLÜ KENTLER

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan 450 askeri sağlık personeli yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan'a gönderildi. Kentteki salgın nedeniyle ihtiyaca binaen gönderilen askeri sağlık personellerinin, enfeksiyon kontrol, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, solunum yolları alanlarında uzman oldukları belirtildi.

41 milyon kişinin yaşadığı 13 kent karantina altına alınmıştı. Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri durdurulmuştu.