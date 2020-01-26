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Haberi: Dünyaca ünlü basketbolcu hayatını kaybetti! Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öleceğini 2012 yılında...

Dünyaca ünlü basketbolcu , Kalifornia eyaletinin Calabasas bölgesinde geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. TMZ tarafından olarak geçilen bilgi kısa süre sonra Los Angeles Polis Departmanı tarafından da doğrulandı. Kobe Bryant’ın ölüm haberi kısa sürede sosyal medyayı sallarken, bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceği şeklinde paylaşım yapması herkesi şoke etti. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 00:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant hayatını kaybetti! Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öleceğini 2012 yılında...

NBA tarihinin efsane basketbolcusu geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. TMZ tarafından olarak geçilen bilgi kısa süre içerisinde Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı. LAPD, yaşanılan helikopter kazasında kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı. Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili paylaşımlar gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet herkesi şoke uğrattı. '.Noso' isimli bir kullanıcı 2012 yılında attığı tweette dünyaca ünlü basketbolcunun bir helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazmış. Son dakika haberinin ayrıntıları ise şoke uğrattı.

DÜNYACA ÜNLÜ BASKETBOLCU KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ! O PAYLAŞIM HERKESİ ŞOKE ETTİ

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında yaptığı paylaşım ise adeta herkesi şoka uğrattı.

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Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant hayatını kaybetti! Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öleceğini 2012 yılında...
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