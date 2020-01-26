Son Dakika Haberi: Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant hayatını kaybetti! Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öleceğini 2012 yılında...

NBA tarihinin efsane basketbolcusu Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. TMZ tarafından son dakika olarak geçilen bilgi kısa süre içerisinde Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı. LAPD, yaşanılan helikopter kazasında kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı. Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili paylaşımlar gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet herkesi şoke uğrattı. '.Noso' isimli bir kullanıcı 2012 yılında attığı tweette dünyaca ünlü basketbolcunun bir helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazmış. Son dakika haberinin ayrıntıları ise şoke uğrattı.

DÜNYACA ÜNLÜ BASKETBOLCU KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ! O PAYLAŞIM HERKESİ ŞOKE ETTİ

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında yaptığı paylaşım ise adeta herkesi şoka uğrattı.