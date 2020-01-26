Son dakika haberi: Corona virüsü sonucunda ölenlerin sayısı günden güne yükseliyor! İşte son sayı...

Anadolu Ajansı'nın Pekin'den geçtiği habere göre Çin'de virüs bulaştığından şüphenilen kişi sayısı 5 bin 794 oldu! Akıllara durgunluk veren son dakika bilgisine göre ise virüsün bulaştığı kişilerle temas eden 30 bin 453 kişi de müşahede altına alındı. Peki nedir bu corona virüsü? Corona virüsü nasıl öldürüyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem bu soruların cevaplarını bulabilir hem de Çin'deki son dakika haberlerini güncel olarak takip edebilirsiniz. Vuhan'da ortaya çıkan hastalık dünyanın en kalabalık ülkesini sarstı! Bahar Bayramı uzatıldı, Ciangşi ve Guangdong eyaletlerinde maske takmak zorunlu kılındı.

İşte son dakika haberlerinin detayları...