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’da düşen uçaktan ilk görüntüler

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine düşen uçağın Bombardier Global Express tipi bir jet olduğunu; uçağın büyük bir bölümünün kaza sonrası yandığını duyurdu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 16:51 ABONE OL
Afganistan’da düşen uçaktan ilk görüntüler

Yerel medya, ekiplerin bölgede çalışmasının sürdüğünü; kazada hayatını kaybeden ya da yaralananlar hakkında her hangi bir bilgi paylaşılmadığını; jetin ait olduğu firmanın da henüz açıklanmadığını duyurdu.

Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan News ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü belirtilirken; bazı yerel medya siteleri uçağın Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait olabileceğinin değerlendirildiğini duyurdu.

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Afganistan’da düşen uçaktan ilk görüntüler
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