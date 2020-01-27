Azil ne demek? ABD Başkanı azledilirse ne olur? İşte azil süreci anlamı

Azil ve azil süreci, 2020 yılında yaşanan gelişmeler nedeniyle dünyada olduğu gibi, ülkemizde de popüler terimler haline geldiler. Gündem nedeniyle bu kelimeler ile karşılaşan vatandaşlar, Azil nedir ve azil süreci ne anlama gelir sorularının yanıtını araştırıyor. Özellikle 45. ABD Başkanı Donald Trump azil süreci kelimesinin popüler olmasına neden oldu. Peki, azil ne demek ve ABD Başkanı azledilirse ne olur?

AZİL SÜRECİ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

ABD'de, azil, kamu görevlisinin görevinde ciddi bir suç işlediği takdirde Temsilciler Meclisi'nde suçlu bulunduğu takdirde yargılanmak üzere Senato'ya gönderilmesidir. Bir ABD Başkanı'nın seçim olmadan Beyaz Saray'dan düşürülmesinin birkaç yolundan biridir.

ABD Anayasası, bir Başkan'ın "ihanet, rüşvet veya diğer yüksek suç ve kabahatlerin suçlanması ve mahkictionm edilmesi kararıyla görevden alınacağını" belirtir.

"Tek yetkilendirme gücü" Kongre'nin alt odası olan Temsilciler Meclisi tarafından düzenlenmektedir.

Burada salt bir çoğunluk gereklidir - yani Kongre üyelerinin yarısından fazlası Başkan'ı etkilemek için oy kullanmak zorundadır.

Ardından dava, üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyulan Kongre'nin üst odası olan Senato tarafından görülmeye başlar.

Burada da 100 üyeden 67'si azil yönünde oy kullanırsa ABD başkanı görevden alınır.

Azledilen son ABD başkanı - Temsilciler Meclisi sürecin lehine oy verdiğinde - 1998'de Bill Clinton'du.

1868'de Andrew Johnson'a da azil oldu, ancak ne Clinton ne de Johnson Senato tarafından mahkum edilmedi.

Bu yüzden, ithamın otomatik olarak bir başkanın görevden alınacağı anlamına gelmediğini anlamak önemlidir.

Şimdiye kadar, hiçbir ABD başkanı, suçlama sonucu görevden alınmadı.