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Grammy ödül törenine damga vurdu!

Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy ödülleri sahiplerini buldu. 62. Grammy Ödül törenine 18 yaşındaki beş dalda ödül alarak damga vurdu. 'ta 'da düzenlenen 62. Grammy Ödülleri töreninde Sunuculuğunu 'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında dün helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu da anıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 10:06 ABONE OL
Grammy ödül törenine damga vurdu!

Müzik dünyasının 'Oscar'ı Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. 'ta 'da düzenlenen törene 18 yaşındaki damga vurdu. 62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu 'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında dün helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu da anıldı. Pop şarkıcısı Lizzo, açılıştaki performansına ''Bu gece senin için Kobe'' sözleriyle başladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da Grammy Ödülü'ne layık görüldü. Michelle Obama'nın ''Becoming'' adlı kitabının sesli versiyonu ''En İyi Sözsel Albüm'' ödülünü aldı.

Tören öncesi katılımcılar kırmızı halıda siyasi mesajlar da verdi. Model ve oyunculuk yapan Megan Pormer'in ABD ve İran bayraklarından yapılan ve üzerinde ''İran ile savaşa hayır'' yazan elbisesi ve şarkıcı ve söz yazarı Joy Villa'nın üzerinde ''Trump 2020'' yazan kırmızı elbisesi dikkati çekti.

62. Grammy Ödülleri'nin kazananları şöyle:

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Grammy ödül törenine damga vurdu!
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