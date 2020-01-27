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’in saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Hafter’in saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti
Uluslararası meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trablus'un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nın çevresine Hafter milislerinin Grad füzesiyle düzenlediği saldırıda Fas uyruklu bir sivil hayatını kaybetti. UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni ise Hafter'e bağlı milislerin Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etti.
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Hafter’in saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti
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