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'de Kasım ayından bu yana yarım milyon insan göç etti

’de kenti ve çevresinde rejimin ve ’nın saldırıları nedeniyle 2019 yılının Kasım ayından bu güne kadar yarım milyon insanın kaçmak zorunda kaldığı bildirildi. Meyzanaz bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) destekli barınma merkezinin ise saldırı tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 16:39 ABONE OL
İdlib'de Kasım ayından bu yana yarım milyon insan göç etti

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejimin ve Rusya'nın hava saldırıları sürerken, bölge halkı saldırılardan kaçmaya devam ediyor. 2019 yılının Kasım ayından bu güne kadar yarım milyon insanın bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi. Öte yandan, son 24 saat içerisinde 21 bin kişinin saldırılar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ettikleri bildirildi.

BM DESTEKLİ BARINMA MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Meyzanaz bölgesinde bulunan ve 3 binden fazla sivile ev sahipliği yapan BM destekli barınma merkezi, saldırı tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

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İdlib'de Kasım ayından bu yana yarım milyon insan göç etti
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