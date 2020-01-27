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'da yayılıyor

Sağlık Bakanlığı, 'in Wuhan kentinden yayılan korona virüsünü taşıdığı belirlenen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren vakaları Japonya’da artmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede 4'üncü Korona virüsü vakasının tespit edildiği açıkladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 10:05 ABONE OL
Korona virüsü Japonya'da yayılıyor

Çin'in Wuhan kentinden gelen 40 yaşlarındaki bir turistte virüse rastlandığı belirtilirken, turistin Çarşamba günü Japonya'ya gelişinin ardından ertesi gün yüksek ateş ile birlikte virüs belirtileri gösterdiği, Cuma günü ise eklem ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğu belirtildi.

PAZARI ZİYARET ETMEMİŞ

Korona virüsü taşıdığı belirlenen Çinli turistin virüsün yayıldığı tahmin edilen Çin'in Wuhan kentindeki deniz ürünleri pazarını ziyaret etmediğini söylediği açıklanırken, Japonya'ya ilk vardığında yüksek ateş belirtisi de göstermediği ifade edildi. Daha önce de Japonya'ya Çin'den gelen 3 kişide Korona virüsüne rastlanmıştı.

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Korona virüsü Japonya'da yayılıyor
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