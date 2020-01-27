Küresel yeni set koronavirüs

ŞANGHAY'DA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56'ya yükselirken, ülke genelinde bin 975, dünya çapındaysa salgından etkilendi. Çin'de koronavirüs nedeniyle ülke içi ve dışına yapılacak bütün yolculuklar askıya alındı. Bugünden itibaren turizm acenteleri ülke dışında grup turları ve paket programlar için satış yapamayacak. Vuhan'daki bir açık pazarda satılan yabani hayvanlardan insanlara geçmiş olduğu şüphesiyle yabani hayvanların ticareti yasaklandı.Bu arada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin çok 'vahim' bir durumla karşı karşıya bulunduğunu, korona virüsünün hızla yayıldığını ve Vuhan'da sadece salgının tedavi edilmesi için ikinci bir hastanenin hizmete sokulacağını açıkladı. Eyalet ve kent dağılımına göre Hubey'de 52, Hınan'da 1, Hıbey'de 1, Heylongciang'da 1 ve Şanghay'da 1 kişi hayatını kaybetti. Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durduruldu.Çin dışında şimdiye kadar yeni tip koronavirüsü Tayland'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, ABD'de 3, Vietnam'da 2, Singapur'da 3, Malezya'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Tayvan'da 3, Avustralya'da 4, Kanada'da 1, Almanya'da 1 kişiyi etkiledi. ABD'nin Vuhan'da sayısı bini bulan vatandaşlarını ve diplomatlarını, yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgını nedeniyle tahliye edeceği belirtildi. Boeing 767 tipi uçağın 230 yolcu kapasiteli olduğu, bu nedenle yolcuların hepsinin tahliye edilemeyeceği ifade edildi. ABD'nin Vuhan Konsolosluğu'nu geçici olarak kapatmayı planladığı belirtildi.BEŞ aydır Çin'in, Vuhan'a 838 km uzaklıkta bulunan ticaret kenti Şangay kentindeki Şangay Sanat Akademisi'nde Kültürlerarası İletişim Çalışmaları alanında yüksek lisans yapan 26 yaşındaki Zehra Haliloğlu, son birkaç güne kadar normal hayatlarına devam ettiklerini ancak Şangay'ın risk bölgesi ilan edilmesinin ardından herkesin tedirgin olmaya başladığını söyledi. Haliloğlu şöyle konuştu: "Zorunlu ihtiyaçlarım için markete giderken restoranların, sokakların boş olduğuna şahit oldum. Bu kesinlikle alışık olduğum Şangay değildi. Markette insanlar aceleyle alışverişlerini yapıp birbirlerini geçmeye çalışıyordu. Tedirginliğe ilk orada şahit oldum."SOUTH China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı aşı geliştirmeye başladığını belirterek bu kapsamda izole edilen virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.ABD'DEKI Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nden bilimadamı Eric Toner, Çin'den yayılan koronavirüsüyle ilgili şaşırmadığını belirterek, 2,5 ay önce koronavirüsünün de dahil olduğu bir küresel salgın simülasyonu yaptığını ve hesaplamalarına göre böyle bir salgının 18 ayda 65 milyon kişiyi öldürebileceğini söyledi.