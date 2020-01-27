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'ın babasından ayrılık kararı açıklaması"'e zarar verdiler"

İngiltere'de kraliyet ailesindeki görevinden ayrılma kararı alan 'ın babası yaptığı açıklamada, "Kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum" dedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 12:28 ABONE OL
Meghan Markle'ın babasından ayrılık kararı açıklamasıKraliçe Elizabeth'e zarar verdiler

İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılma kararının yankıları sürüyor. Meghan Markle'ın babası Thomas Markle bugün yaptığı açıklamada, Meghan ve eşi Prens Harry'nin kraliyetteki üst düzey görevlerini bırakma kararlarının Kraliçe Elizabeth'e zarar verdiğini belirtti. İngiltere'de katıldığı bir programda konuşan Thomas Markle, "Bence kraliçeye zarar verdiler. Onlar için utanıyorum ve Kraliçe için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı. "Kraliyetten kopuş çok daha fazla soruna yol açacak" diyen Markle, "Kraliyetten ayrılma kararı çok kafa karıştırıcı, kimsenin bunun nasıl olduğunu veya neden olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.

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Meghan Markle'ın babasından ayrılık kararı açıklaması"Kraliçe Elizabeth'e zarar verdiler"
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