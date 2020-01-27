R.I.P ne demek? R.I.P açılımı ‘rest in peace’ Türkçede ne anlama geliyor?

R.I.P anlamı nedir sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Aslında, İngilizce'de çok sık kullanılan bir kısaltma olan R.I.P. bir kişinin ölümünün ardından paylaşılmaktadır ya da söylenmektedir. R.I.P., Rest In Peace dileğinin kısaltmasıdır. Kobe Bryant ve yanındakilerinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan helikopter kazasının ardından sıkça paylaşılan bu kısaltmanın ardından Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları için R.I.P. ne demek, ne anlama gelir sorusu merak konusu oldu. Peki, R.I.P yani Reset In Peace ne demek? İşte bu kısaltma ile ilgili bilmeni gerekenler…

R.I.P NE DEMEK? REST IN PEACE TÜRKÇE ANLAMI

Rest In Peace yani kısaltılmış hali ile R.I.P, ölümlerin arkasından söylenen bir sözdür. İşte Türkçe manası…