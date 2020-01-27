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R.I.P ne demek? R.I.P açılımı ‘rest in peace’ Türkçede ne anlama geliyor?

Ünlü isimlerin hayatlarını kaybetmesinin ardından birçok vatandaş, R.I.P ne demek sorusunun yanıtını araştırıyor. Bunun nedeni ise, bu kısaltmanın ölümlerin ardından çok sık kullanılması. İngilizce dilinde res in peace kalbının kısaltması olan R.I.P ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, RIP ne anlama gelmektedir? İşte rest in peace Türkçe anlamı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 14:27 ABONE OL
R.I.P ne demek? R.I.P açılımı ‘rest in peace’ Türkçede ne anlama geliyor?

R.I.P anlamı nedir sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Aslında, İngilizce'de çok sık kullanılan bir kısaltma olan R.I.P. bir kişinin ölümünün ardından paylaşılmaktadır ya da söylenmektedir. R.I.P., Rest In Peace dileğinin kısaltmasıdır. Kobe Bryant ve yanındakilerinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan helikopter kazasının ardından sıkça paylaşılan bu kısaltmanın ardından Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları için R.I.P. ne demek, ne anlama gelir sorusu merak konusu oldu. Peki, R.I.P yani Reset In Peace ne demek? İşte bu kısaltma ile ilgili bilmeni gerekenler…

R.I.P NE DEMEK? REST IN PEACE TÜRKÇE ANLAMI

Rest In Peace yani kısaltılmış hali ile R.I.P, ölümlerin arkasından söylenen bir sözdür. İşte Türkçe manası…

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R.I.P ne demek? R.I.P açılımı ‘rest in peace’ Türkçede ne anlama geliyor?
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