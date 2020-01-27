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Rus tur şirketleri, ’e bilet satışını durdurdu

’da turizm şirketleri ’e yönelik bilet ve tatil paketi satışlarını durdurdu. Rus Tur Operatörleri Birliği Başkanı Dmitry Gorin, turizm şirktetlerinin son zamanlarda virüsü nedeniyle 81 kişinin öldüğü Çin’e yönelik bilet ve tatil paketlerinin satışını durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Gorin ayrıca Çin’de bulunan Rus turistlerin ülkeye geri getirilmeleri için çalıştıklarını da belirtti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 17:00 ABONE OL
Rus tur şirketleri, Çin’e bilet satışını durdurdu

Öte yandan, Çin'in karantinaya alınan şehri Wuhan'da 75'i öğrenci olmak üzere yaklaşık 140 Rus vatandaşı bulunduğu bilgisi verilirken, geçtiğimiz hafta Wuhan'dan Moskova'ya yapılan tüm direkt uçuşlar iptal edilmişti.

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Rusya'nın Çin büyükelçiliği ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in karantina bölgelerinde bulunan Rus vatandaşların tahliyesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirmiş, henüz Korona virüsü vakasının bildirilmediği Rusya'da, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüse karşı gereken her türlü önlemin en üst düzeyde tutulduğuna, halkın endişe etmemesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

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Rus tur şirketleri, Çin’e bilet satışını durdurdu
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