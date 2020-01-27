Senegal'de Türkiye denilince akla "Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlik ve futbol" geliyor

AA muhabiri, Türkiye'nin Senegal'de nasıl tanındığını öğrenmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Dakar halkına mikrofon uzattı.

Dakarlılar "Türkiye denilince aklınıza ne geliyor ve neden?" sorusuna en fazla "Cumhurbaşkanı Erdoğan", "misafirperverlik" ve "futbol" cevabını verdi.

Senegalli girişimci Momo Diallo, Türkiye'nin ziyaret için güzel bir ülke olduğunu belirterek, "Aklıma doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Mükemmel bir lider, başarının güzel bir örneği. Prensip ve duruş sahibi ve çok gayretli. Türkiye onunla çok ilerledi." diye konuştu.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleştirenden biri de üniversite öğrencisi İbrahim Ousmane Salaou oldu. Salaou, Erdoğan'ın dinamik bir cumhurbaşkanı olduğunu, ülkesini büyük milletler seviyesine çıkardığını söyledi.

Lise öğrencisi Mamoudou Barry de Fransız kanallarında Erdoğan'ı sık sık gördüğünü, Suriye'deki savaşı sona erdirme çabası ve ABD baskısına karşı tutumuyla Türkiye denilince aklına ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini dile getirdi.

"Teranga" ülkesinden Türkiye'ye misafirperverlik övgüsü

Ulusal televizyon kanalı RTS'de sunuculuk yapan Ousseynou Dianka da Türkiye denilince aklına iki ülke arasındaki kuvvetli iş birliğinin geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin Senegal'deki yatırımlarının ülkesine büyük yarar sağladığını kaydeden Dianka, "Türkiye, Senegal'e eğitim ve inşaat alanında büyük katkı sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'e gelirse, kendisini evinde hissedecektir. Senegalliler olarak ona sıcak bir hoşgeldin diyoruz." ifadesini kullandı.

Bir kamu kurumunda memur olan Djibril Gueye de Türkiye denilince aklına ilk olarak misafirperverliğin geldiğini, Türklerin çok misafirperver olduğunu belirtti.

Genç yatırımcı Jean Doudou Faye de Türkiye'yi futbolla özdeşleştirdiğini, Türk milli takımının Senegal'i 2002 dünya kupasında çeyrek finalde elemesini hatırladığını söyledi.

Faye, "Türkiye'yi Senegal'de birçok alanda, özellikle eğitim alanında görmeye başladık. Birçok Türk girişimci burada yatırım yapıyor. Senegal bir teranga (misafirperverlik) ülkesi, tüm dünyaya açık ve küreselleşiyor. Türkiye Senegal'e hoşgeldi." diye konuştu.

Hizmet sektöründe çalışan Isa Sall de Türkiye denilince "en çok gitmek istediği ülke"nin aklına geldiğini söyleyerek, Türkiye'yi gerçekten çok sevdiğini dile getirdi.