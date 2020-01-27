Son dakika: Afganistan'da uçak düştü!

Gelen son dakika bilgilerine göre Afganistan'daki yerel medya, 83 yolcu ve mürettebatı bulunan Ariana Afgan Havayolları uçağının Kabil'den havalandığını bildiriyor. Uçağın dağlık bir alanda düştüğü bildirildi.
Giriş Tarihi: 27.1.2020 13:14Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 13:15ABONE OL
Herat'a doğru giden uçak, Gazne'deki dağlık alan Deh Yak bölgesinde yerel saatle 13.15'te düştü. Yerel medya, bölgenin Taliban kontrolünde olduğunu aktarıyor.
Düştükten sonra yanan uçakta can kayıpları olmasından korkuluyor.