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Son dakika: 'da düştü!

Gelen son dakika bilgilerine göre 'daki yerel medya, 83 yolcu ve mürettebatı bulunan Ariana Afgan Havayolları uçağının Kabil'den havalandığını bildiriyor. Uçağın dağlık bir alanda düştüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 13:15 ABONE OL
Son dakika: Afganistan'da uçak düştü!

Herat'a doğru giden uçak, Gazne'deki dağlık alan Deh Yak bölgesinde yerel saatle 13.15'te düştü. Yerel medya, bölgenin Taliban kontrolünde olduğunu aktarıyor.

Düştükten sonra yanan uçakta can kayıpları olmasından korkuluyor.

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Son dakika: Afganistan'da uçak düştü!
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