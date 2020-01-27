Son dakika: Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 100'ü geçti! Toplu ulaşım durduruldu, yarıyıl tatili uzatıldı...

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü yüzünden dünya ülkeleri tedbirlerini almaya devam ediyor. Türkiye'de de Avrupa'da da Çin'den gelen yolcular için özel sağlık tarama sistemi uygulanıyor. Öte yandan corona virüsü hakkında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Malezya hükümeti, Çin'in Hubey eyaletinden Malezya'ya ziyaretleri yasaklama kararı aldı! Çinli turistlerin sıkça ziyaret etttiği yerler kapandı. Koronavirüs yüzünden ölen kişi sayısı 106 olurken, şüpheli kişi 6 bin 973; müşahade altına alınan kişi sayısı ise 44 bin 132 olarak açıklandı. Çin'de yarıyıl tatili de uzatıldı. İşte son dakika gelişmeleri...