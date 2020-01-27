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haberi... felaketinde ölenlerin sayısı artarak devam ediyor! Son ana kadar...

Dünyanın gözü kulağı sayesinde Çin'in Vuhan eyaletinde! Corona virüsü ilk olarak orada ortaya çıktı ve önlenemez bir salgına dönüştü. Hollywood filmlerini aratmayacak cinsten kareler Çin sokaklarında yaşanıyor. Vatandaşlar corona virüsü nedir, corona virüsü nasıl öldürür? şeklindeki araştırmalarla bu salgın hakkında yeni bilgiler edinmek istiyor. Pekin'deki AA muhabirinin geçtiği bilgisine göre koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e yükselirken virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 2 bin 744 oldu, iki eyalette maske takmak zorunlu hale getirildi!

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 08:41 ABONE OL
Son dakika haberi... Corona virüsü felaketinde ölenlerin sayısı artarak devam ediyor! Son ana kadar...

Anadolu Ajansı'nın Pekin'den geçtiği habere göre Çin'de virüs bulaştığından şüphenilen kişi sayısı 5 bin 794 oldu! Akıllara durgunluk veren bilgisine göre ise virüsün bulaştığı kişilerle temas eden 30 bin 453 kişi de müşahede altına alındı. Peki nedir bu ? Corona virüsü nasıl öldürüyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hem bu soruların cevaplarını bulabilir hem de Çin'deki son dakika haberlerini güncel olarak takip edebilirsiniz. Vuhan'da ortaya çıkan hastalık dünyanın en kalabalık ülkesini sarstı! Bahar Bayramı uzatıldı, Ciangşi ve Guangdong eyaletlerinde maske takmak zorunlu kılındı.

İşte son dakika haberlerinin detayları...

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Son dakika haberi... Corona virüsü felaketinde ölenlerin sayısı artarak devam ediyor! Son ana kadar...
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