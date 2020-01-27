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Trump’tan ’e yardım mesajı

Başkanı , ’e virüsüne karşı yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı. ise Çin’den yayılan korona virüsü krizi karşısında duramadı. ABD hisse senetlerinin zayıf rakiplerine karşı aylarca süren dayanıklılığının sona ererken, 27 Ocak'ta üst üste iki seansta Ekim ayından bu yana en büyük günlük kayıp yaşandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 23:42 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 00:01 ABONE OL
Trump’tan Çin’e yardım mesajı

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Çin ve Devlet Başkanı Xi Jinping'e yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. ABD topraklarında bildirilen vakaların çok az olduğunu söylemesine rağmen, bunların sıkı bir gözetim altında olduklarını vurgulayan Trump, "Virüs konusunda Çin ile çok yakın iletişim içerisindeyiz" dedi.



WALL STREET BORSASI ÇÖKTÜ

Öte yandan Wall Street ise Çin'den yayılan korona virüsü krizi karşısında duramadı. ABD hisse senetlerinin zayıf rakiplerine karşı aylarca süren dayanıklılığının sona ererken, 27 Ocak'ta üst üste iki seansta Ekim ayından bu yana en büyük günlük kayıp yaşandı.

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Trump’tan Çin’e yardım mesajı
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